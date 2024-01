– Det er alltid spesielt når de ringer fra Australia og delstaten Tasmania for å kjøpe vår autonome ladningsløsning. Men når det er sagt, så ringer folk fra hele verden for å høre mer om våre ladeløsninger for store fartøy. Det er vi veldig glade for, og rett og slett litt stolte av også, sier salgsdirektør Ronny Olson til Kystens Næringsliv.

Ronny Olson er markedsdirektør Zinus. Foto: Zinus

Teknologiselskapet Zinus har nemlig sikret seg en avtale med verdens første og største nullutslipps-ferje i Australia.