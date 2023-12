Etter det Kystens Næringsliv erfarer, er det den danske kabelprodusenten NKT som er den hemmelige kunden som nylig signerte kontrakt med Salt Ship Design og Fincantieri-selskapet Vard.

Kystens Næringsliv har vært i kontakt med NKT for bekreftelse og utfyllende spørsmål, men har ennå ikke mottatt svar.

Milliardindustri

For Vard innebærer ordren en sluttsum på mellom 2,3 og 2,78 milliarder kroner.

– Vard er glade for å kunne informere om at vi har signert kontrakt for bygging av et kabelleggingsfartøy med en ikke navngitt kunde, het det i en kort pressemelding fra verftskonsernet tidligere i desember.