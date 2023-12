Avtalen har også en opsjon på et fjerde fartøy. Det er gode nyheter for Havyard Leirvik, som har hatt et 2023 i motbakke og motvind, inntil de to siste månedene hvor alt løsnet.

Skipene måler 84,5 meter, er 15 meter bred og har plass til 60 biler og 250 passasjerer, inkludert mannskap.

Batterikapasiteten for hver av ferjene er omtrent 8000 kilowattimer, og blir dermed de ferjene med størst batterikapasitet i Norge. Bergensselskapet LMG Marine har designet båtene som blir identiske.