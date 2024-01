Til tross for forventningene: Sigvald Sveinbjørnsson advarer også om et gryende rekrutteringsproblem.

Maritime Bergen er en bransjeorganisasjon for maritim næring på Vestlandet. Sveinbjørnsson kan se tilbake på et godt år for størstedelen av medlemsbedriftene.

Et spørsmålstegn på ryggen

Men, det er et stort spørsmålstegn han tar med seg inn i nyåret:

Han er bekymret for tilsiget av ny kompetanse, både til sjøs og på land, og lurer på hvordan den negative trenden kan snus.