Dermed blir Toyota en av de viktigste investorene i Corvus.

Corvus Energy, fabrikk Midtun Bergen Foto: Kjetil Svendsen, Kystens Næringsliv.

Toyota ser til Norge, Bergen og hovedkontoret til Corvus i bydelen Fana når de skal finne en batterisamarbeidspartner de har troen på.

– Investeringen fra Toyota er en enorm tillitserklæring fra et av verdens mest kjente merkevare. For Corvus bidrar dette samarbeidet til et «boost» inn i det asiatiske markedet, sier finansdirektør Mette Rokne Hanestad til Kystens Næringsliv.

Toyota har samarbeidet med Corvus siden 2021, men nå trapper de altså opp samarbeidet og blir en deleier.