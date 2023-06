Det går fram av en pressemelding fra Salfjord torsdag.

Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 21.000 tonn. Dette tilsvarer nærmere 27 konsesjoner innen konvensjonelt oppdrett i sjø, en produksjon på 36.500 tonn HOG laks i året,

Tillatelsen gjelder også produksjon av 30 millioner smolt per år, noe selskapet understreker vil gi dem stor fleksibilitet i produksjonsplanene.

Første byggetrinn vil etter planen stå klart i 2026.

Nå starter arbeidet med å finne strategiske og industrielle investorer til landbasertselskapet – for å kunne gjennomføre en ny emisjon i løpet året, går det fram av meldingen.

Slik ser Salfjord-anlegget ut på tegnebrettet. Foto: Salfjord

– Dette har vi arbeidet målrettet med i lang tid, og er veldig fornøyde med at tillatelsene er på plass. Nå ser vi frem til dialog for å finne riktige samarbeidspartnere og utforske modeller for finansiering av Salfjord. Det vil fremover bli fokus på å bygge organisasjon, risikostyring, og å sette fart på detaljprosjektering, uttaler administrerende direktør og medgründer i Salfjord, Hans Ramsvik, i meldingen.

Prislappen på det ferdige anlegget, fullt utbygd, er estimert til mellom 7 og 7,5 milliarder kroner opplyses det.

Hvis alt går slik selskapet håper vil som nevnt første byggetrinn stå klart om tre år, i 2026 og ved full utbygginge estimerer selskapet å kunne gi 100 arbeidsplasser.

Salfjord forteller i pressemeldingen at matfiskanlegget er planlagt bygget i fem like moduler – hver med årlig kapasitet på 7.300 tonn HOG.

– Tillatelsen for smolt gjør oss selvforsynt med smolt, og gir oss stor fleksibilitet i forhold til våre produksjonsplaner, sier Ramsvik i meldingen.

Selskapet peker på at det fremtidige anlegget på Tjeldbergodden vil være gunstig plassert i forhold til tilførsel av friskt sjøvann, samt logistikk inn- og ut fra anlegget.

– Vi ser også på sirkulære muligheter som utnyttelse av spillvarme fra Equinor sin metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Dette vil kunne bidra til å redusere energiforbruket i vårt anlegg, samt dempe det samlede presset på kraftsituasjonen i området, uttaler Ramsvik i meldingen.