I et hjørnerom i tredje etasje på fasjonable Hotel Continental i Oslo sentrum er 18–20 finansfolk samlet. Her snakkes det om en naken, avsidesliggende holme i lille Rødøy kommune - et stykke sør for Bodø. Nærmere bestemt Lille Indre Rosøy. En holme hvor store mengder fjell er sprengt bort, og anleggsmaskiner nå er i full gang med et omfattende arbeid med å et bygge landbasert lakseanlegg.

– Det er hyggelig at så mange fant rom i kalenderen for å være sammen med oss her i Oslo i dag, sa finansdirektør Rune Johansen.