Siden 2016 har selskapet Driva Aquaculture jobbet med planer om landbasert oppdrett av fjellørret. De har funnet plassen de vil bygge i Oppdal kommune i Trøndelag, men i 2020 avslo Mattilsynet søknaden. Driva Aquaculture klaget og denne behandlingen har nå pågått i snart tre år. De siste 21 månedene har klagen lagt på bordet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

– Jeg har gitt saken høy prioritet i departementet, men per i dag kan jeg ikke gi noe nærmere svar på når et endelig vedtak blir fattet, svarte Bjørnar Skjæran nylig i et skriftlig spørsmål om saken fra Sivert Bjørnstad (Frp) i Stortinget.