Han uroer seg over enkelte krav og formuleringer i «Høring av forslag til endringer i regelverket for tillatelser til akvakultur på land».

Høringsfristen er 30. august.

– Det står i dokumentet at kravene er teknologinøytrale, slik Stortinget har satt som forutsetning, men det kan likevel virke som om det indirekte legges opp til en preferanse for resirkuleringsanlegg (RAS) og at myndighetene ikke ønsker gjennomstrømmingsanlegg, sier Lorentsen til Intrafish.

Han er største eier og sjef i Gigante-konsernet som blant annet har bygd et landbasert oppdrettsanlegg, Gigante Salmon, på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune på Helgeland.