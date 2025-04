Mattilsynet snur i stort prosjekt på land – to sjølokaliteter må avvikles

Mattilsynet gir grønt lys til Helgeland Miljøfisks planer om et landbasert oppdrettsanlegg på Toftøya i Brønnøy. Men to sjølokaliteter må avvikles for å bygge anlegget.