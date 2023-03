Trond Håkon Schaug-Pettersen leder landbasertselskapet som er kanskje er kommet lengst i landet med produksjon av laks på land. Salmon Evolution gjorde sitt første store kommersielle uttak av fisk i november i fjor, og ambisjonene er store - også utenlands - og i flere verdensdeler.

Men ikke alle har like sterk tro på landbasert lakseoppdrett. Bak Salmon Evolution-sjefen på bildet over i saken henger en plakat for en undersøkelse fra rådgivingsselskapet PwC - det såkalte Sjømatbarometeret. Det viser at 68 prosent av de intervjuede sjømatlederne ikke har tro på landbasert oppdrett.

