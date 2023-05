– Venstre har trukket regjeringen ned til 25 prosent, det synes jeg er overraskende. Det er veldig «Good news», sier analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux til Intrafish.

Danske Bank-analytiker Wilhelm Røe forteller at han er overrasket over at den ikke landet på 35 prosent.

– Det er overraskende at Sosialistisk Venstreparti er kastet ut, og at regjeringen er kommet til en løsning med de mindre partiene i midten, sier han.

Torsdag ble det klart at regjeringen har funnet sammen med Venstre og Pasientfokus om en grunnrenteskatt for havbruksnæringen på 25 prosent.