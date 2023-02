Akvakulturdivisjonen rapporterte en økning på 136 prosent i inntjening i fjor, løftet av et massivt comeback i det amerikanske matservice-markedet spesielt. Resultat før renter, skatter og avskrivninger (ebitda) nådde 323 millioner dollar i fjor. Det tilsvarer 3,2 milliarder kroner. Inntektene var opp 17 prosent til 1,44 milliarder dollar. Det tilsvarer nesten 15 milliarder kroner. Mindre utbud ga bedre pris Tallene fikk drahjelp av et stramt globalt utbud etter at Chile reduserte slaktevolumene i fjor. – I løpet av fjerde kvartal ble det globale laksemarkedet preget av bedret etterspørsel fra foodservice-segmentet, og passerte prepandemiske etterspørselsnivåer, heter det i Agrosupers resultatpresentasjon.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.