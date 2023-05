Lakseprisene når stadig nye rekordnivåer.

Snittprisen per kilo laks var i fjor drøyt 87 kroner for industristørrelsene (3 til 6 kilo). Året før var den drøyt 58 kroner, og i 2020 rundt 55 kroner (FPI-prisene).

I år har gjennomsnittlig kilopris for en hel måned for første gang i historien ligget over 100 kroner, faktisk rundt 120 for to måneder: vel å merke til oppdretter.

Bekymret

Det får konsernsjef Steven Rafferty i Cermaq til å reagere.

Selskapet er japansk eid, men har hovedkontor i Steigen i Nordland – og i Oslo, der skotten Rafferty er stasjonert.