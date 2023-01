CHILES LAKSERÅD Bransjeorganisasjonens navn på spansk er «El Consejo del Salmón de Chile»

Den består av fem av landets største produsenter: Mowi, Cermaq, AquaChile, Australis og Salmones Aysén. De to første har hovedkontor i henholdsvis Bergen og Oslo

Til sammen står de fem selskapene for 52 prosent av Chiles lakseproduksjon Det rapporterer bransjeorganisasjonen Chiles Lakseråd. Kilde er landets tollmyndigheter og sentralbank. Eksportverdien tilsvarer drøyt 65 milliarder kroner. IntraFish har tidligere meldt at tilsvarende tall Norge var nesten 111 milliarder kroner. Norge produserer atlantisk laks og stor regnbueørret (over 1,1 kilo).

