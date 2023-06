– Vi er veldig stolte over dette. Ikke bare ved å være en som pakker og håndterer kjølevarer, men for at vi kan være med til å gjøre Oslo lufthavn til en enda større flyplass.

Toppsjef Sverre Søraa i Coast Seafood talte tirsdag under den offisielle åpningen av Oslo Airport Cold Storage, et selskap eksportøren eier. Selskapet driver en kjøleterminal inne på flyplassområdet.

Her skal laks og andre typer kjølevarer pakkes om, og være noen få timer før de før de skal om bord i fly som tar varene ut til den store verden.