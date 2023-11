Ifølge den engelske avisen Daily Mail er den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland vill etter laks.

Faktisk liker han det så godt at han visstnok får laks fløyet inn til fotballarenaen Etihad. Ifølge avisen har Haaland overtalt de ansvarlige ved fotballanlegget til å hente fisk fra der han vokste opp i Norge. Og det er som kjent på Bryne, hvor han tidlig begynte å legge grunnlaget for sin store fotballkarriere.

Av saken går det fram av stjernespilleren skal like å få favorittlaksen «prepared only by the best chefs» – altså av de beste kokkene – og de ble visst til alt overmål også fløyet inn fra Norge.

En ikke navngitt kilde sier dette til den engelske storavisen:

«Han ville ha laks, så han fikk ernæringsfysiologen til å legge til rette for at den beste fiskerestauranten i Norge kunne få kjøkkenpersonalet til å fly over. Det har kostet klubben en absolutt formue – men det er den beste laksen jeg noen gang har hatt.»

Jærbuen har som kjent god råd, og det er mye penger i fotball.

Av saken går det ikke fram om den omtalte laksen er vill eller oppdrettet, men tar vi utgangspunkt i det siste er det selskapene Alsaker, Bremnes og Grieg som ligger i nærmest området Bryne/Jæren.

Victoria Braathen Foto: NSC

Det er kun Alsaker og Bremnes som har matfisk. Begge ligger i Høfsfjorden, cirka 45 min (37,5 km nordøst for Bryne).

Fiskeriutsending Victoria Braathen i Norges sjømatråd uttaler seg i saken, noe som gjør at dette trolig handler om oppdrettet fisk. Hun sier følgende til Dailymail:

«Jeg er glad for at to av Norges mest kjente skatter har funnet hverandre i Storbritannia. Laksen vår er verdens mest populære fisk, globalt anerkjent for sin kvalitet og næringsrike egenskaper».

Vi legger til at saken hos Dailymail også inneholder foto av en blid Haaland med fiskestang.