– Det er ikke så rart. Det er mye produksjonsfisk, noe som gjør at der blir mindre superior kvalitet tilgjengelig. Superior blir da veldig dyr. Men bildet er sammensatt, sier salgs- og innkjøpssjef Bodil Davidsen hos Williksen Eksport til IntraFish.

Salgs- og innkjøpssjef Bodil Davidsen hos Williksen Eksport. Foto: Facebook

Lakseeksportøren holder til i tettstedet Rørvik, lengst nord i Trøndelag.

Hun legger til at der er mangel på langsiktige kontrakter. Det startet da regjeringen varslet innføring av grunnrenteskatt.

– Så opplever vi usikkerhet rundt Nasdaqs lakseprisindeks. Vår erfaring er at den noen ganger ligger høyere enn det vi faktisk kan oppnå i markedet. Så vi tør ikke kjøpe inn for mye fisk fra oppdretterne. Vi vet ikke hva kiloprisen blir neste uke. Den kan falle flere titalls kroner. Så vi risikerer å sitte igjen med skjegget i postkassa. Vi kjøper bare inn så mye laks som vi er sikre på å få solgt videre, sier hun.

Sjømateksporten Norge eksporterte sjømat for 40,2 milliarder kroner i første kvartal 2024. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Første kvartal ble preget av lavere laksevolum og en rekke kvotereduksjoner på villfangstsiden.

I februar hadde norsk sjømateksport hatt en tre år lang sammenhengende verdivekst, sammenlignet med samme måned året før. I mars ble denne rekken brutt. Da falt eksportverdien med 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Davidsen legger til at der er mye fisk i markedet fra andre lakseproduserende land.

– Det får også innvirkning på kilopriser og hvor mye kundene våre kjøper, sier Davidsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fall i verdi

Sammenliknet med første kvartal i fjor er lakseeksporten ned 2 prosent til 27,9 milliarder kroner, ifølge Norges sjømatråds nyeste statistikk som slippes på morgenkvisten i dag.

– Oppgangen er stoppet opp. Det skyldes at det er kaldt i sjøen og fisken vokser saktere, pluss biologiske utfordringer. Det startet allerede før jul. Oppdretterne har slaktet ut tidligere enn de ellers ville gjort. Produksjonen går ned i Norge, konstaterer analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet overfor IntraFish.

Han poengterer også at fôrforbruket har gått ned.

Intrafish har skrevet mye om manetangrep, vintersår og en uvanlig stor andel av produksjonsfisk (som er nedklasset kvalitet).

Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd, her på befaring i et supermarked i Boston, USA. Foto: Anne-Kristine Øen

Historisk perspektiv

– Så statistikken for første kvartal er bare sorg og elendighet?

– Nei, det kan jeg ikke si. Vi må se dette i historisk perspektiv. Vi har hatt nøyaktig tre år med vekst og stadige rekorder, sier analytikeren.

Han sammenlikner med første kvartal 2019, som var det siste «normalåret» før pandemien.

Siden da er verdien av norsk lakseeksport opp 67 prosent til 27,9 milliarder kroner.

I euro, som mesteparten av laksen selges i, er verdien opp 43 prosent til 2,4 milliarder.

Og i dollar er verdien opp 37 prosent til 2,7 milliarder. Altså sammenliknet med første kvartal 2019.

Epler og pærer

Den nedadgående trenden forsterket seg i mars måned. Da gikk eksporten 16 prosent ned i verdi til 9,3 milliarder kroner sammenliknet med samme måned i fjor.

– Men vi kan ikke egentlig sammenlikne mars med samme måned i fjor fordi i fjor kom påska i april og ikke i mars som i år. I mars i år hadde vi 17 prosent færre arbeidsdager enn mars i fjor, sier Aandahl.

Matproduksjon: Gifas lokalitet Storevika i sundet Ytre Sundan ved Saltstraumen i Bodø kommune. Foto: Gildeskål Forsøksstasjon

Kiloprisene

Snittprisene per kilo laks var imidlertid opp i første kvartal.

Fersk hel laks steg med 3 prosent til kroner 107,77 per kilo i snitt for årets tre første måneder.

I euro endte kiloprisen på 9,44 i snitt for kvartalet. Det er samme pris som i fjor

I dollar endte kiloprisen på 10,25 i kvartalen. Det er opp 1 prosent fra i fjor.

Aandahl sier at kiloprisen i kroner har fått drahjelp av svekket kronekurs med rundt 2 prosent mot dollar og 3 prosent mot euro i første kvartal.

Kilopris i mars

Men i mars falt prisen med 8 prosent mot samme måned i fjor. Snittprisen endte kroner 108,06.

– Men husk da at vi sammenlikner med mars i fjor som hadde høyeste historiske snittpris for en enkeltmåned med kroner 117,62, sier Aandahl.

I mars falt snittprisen i euro med 10 prosent til 9,39.

I dollar falt den med 9 prosent til 10,21 i mars.

Mer fersk filet

Spesielt med kvartalet har vært sammensetningen av produkttyper.

– Vi ser en dreining mot mindre volumer av hel fisk og større volumer av fersk filet, sier Aandahl.

Målt i rund vekt (WFE) endte eksporten av fersk hel laks på rundt 296.000 tonn. Det er 5 prosent ned på samme kvartal i fjor.

Målt i produktvekt var eksporten 11 prosent ned for fersk hel til nesten 177.000 tonn.

Laksefilet i en dagligvarebutikk i Zürich, Sveits. i oktober 2023. Foto: Anders Furuset

Fersk hel laks utgjorde 68 prosent av eksporten i første kvartal i år mot 73 prosent i samme periode i fjor, målt i volum.

Andelen fersk filet var opp fra 16 prosent i første kvartal i fjor til 21 prosent i år, målt i volum.

Frossen filet ligger stabilt på 9 prosent i volum.

Trendene

– Trenden er økt eksportandel til EU. I første kvartal i år gikk samme volum til EU som i fjor, sier Aandahl.

Til Asia falt lakseeksporten med 8 prosent i volum sammenliknet med samme periode i fjor.

Til Nord-Amerika, det vil si nesten bare USA, falt eksporten med 20 prosent i volum.

Og til Øst-Europa falt eksporten med 30 prosent.

– Vi opplever økt konkurranse i USA-markedet. Det samme ser vi i Kina. I Øst-Europa opplever vi en vridning fra laks til ørret som har lavere kilopris, sier han.

Nabolandene

Aandahl trekker ellers fram Danmark som tar mot økende volumer norsk laks. Det gjelder både i mars og for kvartalet som helhet.

Fra restaurant i Stockholm: Chirashi sushi med soya, laks, kålrots infusert ingefær, shiso og ris. Foto: Marius Viken

– Det henger blant annet sammen med slaktebåten «Norwegian Gannet» som leverer direkte til Danmark uten å ha vært innom norsk slakteri. Det får betydning for i hvilket land laksen registreres i statistikken, sier han.

«Norwegian Gannet» er en politisk varm potet, som IntraFish stadig skriver om. Båten driver på dispensasjon fra gjeldende regelverk fordi den lander også produksjonsfisk i Danmark, noe som ikke er lov ifølge det norske regelverket.

Også Sverige har en annen utvikling enn de fleste andre land.

– Vi ser både økt eksport og økt heimekonsum der. Jeg vil ikke trekke for bastante konklusjoner, men utviklingen kan tyde på at markedet venner seg til et nytt og høyere prisleie etter prissjokkene de siste år. Det svenske markedet vokser igjen volummessig, etter å ha falt noen år, sier han.

Tabellen viser Norges 20 største laksemarkeder for direkte eksport (av i alt rundt 100) i første kvartal 2024, rangert etter verdi:

_ 1. kvartal Rund Vekt Verdi 1000 NOK Endring i Endring i _ Laks 2023 2024 2023 2024 rv verdi _ Totalt 311 073 296 201 28 590 211 27 880 808 -5 % -2 % 1 Polen 37 825 38 896 3 184 112 3 265 801 3 % 3 % 2 Frankrike 28 032 25 027 2 555 313 2 331 657 -11 % -9 % 3 Danmark 25 448 27 614 2 162 328 2 304 327 9 % 7 % 4 USA 27 466 21 620 2 850 717 2 297 653 -21 % -19 % 5 Nederland 21 524 20 751 1 948 031 1 955 018 -4 % 0 % 6 Spania 20 311 19 407 1 843 519 1 853 362 -4 % 1 % 7 Italia 17 052 15 151 1 670 605 1 606 511 -11 % -4 % 8 Storbritannia 15 604 14 909 1 402 959 1 379 686 -4 % -2 % 9 Kina 12 405 10 674 1 473 396 1 274 117 -14 % -14 % 10 Sør-Korea 8 575 8 463 955 686 1 021 869 -1 % 7 % 11 Tyskland 9 918 9 572 908 453 898 863 -3 % -1 % 12 Sverige 9 197 9 609 815 343 898 311 4 % 10 % 13 Japan 7 827 7 548 715 052 728 170 -4 % 2 % 14 Litauen 5 661 7 029 421 344 527 633 24 % 25 % 15 Thailand 5 050 4 641 505 182 508 070 -8 % 1 % 16 Finland 4 742 4 490 416 363 404 331 -5 % -3 % 17 Israel 4 940 4 018 457 141 403 503 -19 % -12 % 18 Taiwan 3 034 3 260 305 256 349 130 7 % 14 % 19 Hongkong SAR 3 592 3 050 364 589 340 673 -15 % -7 % 20 Belgia 3 133 3 501 287 881 334 926 12 % 16 %

Kilde: Norges sjømatråd

Tabellen viser Norges 20 største laksemarkeder for direkte eksport (av i alt rundt 100) i mars 2024, rangert etter verdi:

_ Laks Rund Vekt Verdi 1000 NOK Endring i Endring i _ Mars 2024 2023 2024 2023 2024 rv verdi _ Totalt 109 551 98 353 11 115 952 9 331 000 -10 % -16 % 1 Polen 15 156 13 251 1 409 637 1 144 795 -13 % -19 % 2 USA 8 593 7 368 932 940 808 387 -14 % -13 % 3 Frankrike 9 693 8 528 987 581 794 699 -12 % -20 % 4 Danmark 9 595 9 763 912 234 794 046 2 % -13 % 5 Nederland 7 419 6 947 751 359 665 154 -6 % -11 % 6 Spania 6 951 6 256 705 600 607 614 -10 % -14 % 7 Italia 5 867 5 231 666 832 549 853 -11 % -18 % 8 Storbritannia 5 490 4 969 566 230 474 344 -9 % -16 % 9 Kina 4 074 3 279 521 107 361 057 -20 % -31 % 10 Sør-Korea 2 901 2 878 346 305 341 480 -1 % -1 % 11 Tyskland 3 957 3 101 395 336 301 841 -22 % -24 % 12 Sverige 2 905 3 061 274 134 294 359 5 % 7 % 13 Japan 2 440 2 277 247 796 219 761 -7 % -11 % 14 Litauen 1 958 2 252 164 005 177 601 15 % 8 % 15 Thailand 1 798 1 536 205 672 166 987 -15 % -19 % 16 Finland 1 503 1 611 154 805 150 398 7 % -3 % 17 Israel 1 537 1 369 158 099 136 558 -11 % -14 % 18 Hongkong SAR 1 374 1 081 152 748 115 104 -21 % -25 % 19 Belgia 1 183 1 188 118 594 114 799 0 % -3 % 20 Taiwan 1 082 987 119 036 100 552 -9 % -16 %

Kilde: Norges sjømatråd

Les også disse sakene:

Laksen drar lasset: