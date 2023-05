Norge var i fjor verdens største produsent av atlantisk laks (som vanlig), men også størst på stor ørret. Det viser Kontali Analyses årlige rapport, «Salmon World», som baserer seg på estimater av produksjonstall for 2022.

– Dette er den 20. årlige utgave siden 2003. I denne rapporten tar vi for oss både den globale produksjonen og verdensmarkedene, sier lakseanalytiker og prosjektansvarlig Arild Stormer i Kontali Analyse til IntraFish. Han er redaktør for «Salmon World 2023».

I desember kommer en ny rapport, «The Salmon Farming Industry in Norway» som fokuserer mer på næringa i Norge, med oppdateringer på situasjonen globalt.

Kontalis analyser ligger som regel til grunn for det meste av statistikk og sammenlikninger i den globale lakseverdenen.

Vill laks

I fjor ble 4,82 millioner tonn laksefisk solgt på verdensmarkedet, målt i rund vekt (WFE). Det er 5 prosent mindre enn i 2021 som var et rekordår og bikket 5 millioner tonn.

– Nedgangen skyldes særlig reduserte fangster av vill laks. Og årsaken til det igjen er at det er ei syklisk næring der man ett år fisker høye volumer og neste år lave. Det dreier seg om toårssyklus, sier Stormer.

Analytiker og prosjektansvarlig Arild Stormer i Kontali Analyse. Foto: Privat

Globale fangster av villaks var i fjor det nest laveste på 30 år.

I Russland ble villfangsten redusert med så mye som 50 prosent fra året før.

– I rapporten tar vi med fangstene av villaks for å få fram etterspørselen størrelsen på det globale markedet for laksefisk, sier Stormer.

Fem ville arter

I verdensmarkedet refererer som regel villaks til fem arter som alle fangstes i Stillehavet:

* «pink» eller «humpback» som heter pukkellaks på norsk

* «chum» som heter ketalaks på norsk

* «sockeye» eller «red salmon»

* «chinook» eller «king salmon»

* «coho» eller «silver salmon»

Stillehavslaks fangstes hovedsakelig i USA, Canada, Russland og Japan.

Pukkellaks har fått smaken også på Beiarelva i Nordland. Men det er en fremmed og invaderende art som utgjør en trussel mot stedegen atlantisk laks og sjøørret. Foto: Robert Selfors

I Nord-Atlanteren er fangstene av vill atlantisk laks så små at de ikke tas med i statistikken. Arten er vernet og fangstene mikroskopiske. Vill atlantisk blir som regel tatt av sportsfiskere i elv og satt ut igjen.

Akvakultur

Av totalen på 4,82 millioner tonn var 85 prosent eller 4,1 millioner tonn oppdrettet laksefisk, av artene atlantisk laks, ørret (både stor og liten), samt stillehavsartene coho og chinook.

Atlantisk laks er den dominerende arten og står aleine for rundt 70 prosent av verdensproduksjonen av oppdrettet laksefisk.

Nest størst er stor regnbueørret (liten ørret omtales nederst i denne artikkelen), fulgt av coho. Stor ørret og coho har 7 og 6 prosent av verdensproduksjonen av oppdrettet laksefisk.

Coho oppdrettes kun i Chile (med et ikke nevneverdig volum i Japan). Chinook er en marginal art der mesteparten produseres på New Zealand.

Verdens samlede produksjon av oppdrettet laksefisk var 1 prosent ned i fjor på året før.

Coho vises fram på lokalitet i Chile. Foto: Lola Navarro

Rangeringen

Verdens 15 største lakseprodusenter sto for 2,27 millioner tonn eller 66 prosent av verdensproduksjonen av oppdrettet laksefisk.

I rangeringen er tallene avrundet til nærmeste tusen: Husk at rangeringen gjelder laksefisk og ikke bare atlantisk. Tonn er oppgitt i rund vekt (WFE):

1. Mowi med 525.000 tonn. Har hovedkontor i Norge og driver mest produksjon her, fulgt av Chile, Skottland, Nord-Amerika, Færøyene, Irland og Island. I 2022 kjøpte konsernet Western Ross Fisheries i Skottland og 51 prosent av Arctic Fish på Island. En eierandel på 48 prosent i Nova Sea regnes ikke med her.

2. Salmar med 292.000 tonn er helnorsk eid. I fjor kjøpte konsernet NTS som rangerte på 9. plass på Kontalis forrige liste. Salmar kjøpte også NRS og Salmonor. I år inkluderer Kontali halve produksjonen i Scottish Sea Farms i totalproduksjonen til Salmar. Det skotske selskapet er eid av Salmar og Lerøy med halvparten hver.

3. AquaChile med 230.000 tonn. Konsernet er tradisjonelt lokomotivet i Chiles laksenæring. Det og noen mindre lakseprodusenter er kjøpt opp av den chilenske matgiganten Agrosuper. Det er blitt laks som sikrer Agrosuper god inntjening. På forrige rangering Var AquaChile jevnstor med Salmar.

4. Lerøy Seafood Group med 215.000 tonn. Norsk eid. I år inkluderer Kontali halve produksjonen i Scottish Sea Farms i Lerøys totalproduksjon. Det skotske selskapet er eid av Salmar og Lerøy med halvparten hver.

5. Cermaq Group med 211.000 tonn. Konsernet er japansk eid (Mitsubishi) med hovedkontorer i Steigen i Nordland og i Oslo. Cermaq produserer 106.000 tonn i Chile og det er nesten 20.000 tonn mer enn i Norge, hvor det har konsesjoner kun i Nordland og Finnmark. Konsernet har også drift i Canada. På rangeringen for 2022 faller Cermaq fra andre plass i 2021. Cermaq var tidligere eid av den norske stat, men ble solgt da Trond Giske var næringsminister for Arbeiderpartiet.

6. Cooke Aquaculture med 162.000 tonn. Det familieeide kanadiske konsernet vokser gjennom oppkjøp, sist av australske Tassal. Det driver i Canada, Storbritannia, Chile og i Tasmania (Australia). Også på forrige Kontali-rangering lå Cooke på sjette plass.

7. Bakkafrost med 101.000 tonn. Det færøyske konsernet driver også i Skottland.

8. Australis Seafood med 95.000 tonn. Konsernet driver oppdrett bare i Chile. Det er en full offentlig skittentøyvask på gang mellom tidligere chilenske eier i Australis og nye kinesiske eiere.

9. Grieg Seafood med 91.000 tonn. Det norske konsernet driver også i Canada.

10. Multi X (tidligere Multiexport) med 87.000 tonn. Den fortsatt chilenske produsenten (med 51 prosent) har fått inn japanske og amerikanske eiere, noe som markerer den amerikanske fôr-giganten Cargills inntog i lakseoppdrett. Produksjonen er ned rundt 10.000 tonn og fra åttende plass på forrige rangering.

11. Nordlaks med 64.000 tonn. Det familieeide konsernet var ikke med på forrige rangering. Det driver i Vesterålen og Lofoten og er ett av de største i Nord-Norge.

12. Salmones Blumar med 56.000 tonn. Det chilenske selskapet driver kun i Chile.

13. Salmones Camanchaca med 54.000 tonn. Er chilensk og notert på Oslo Børs.

14. Nova Sea med 49.000 tonn. Har hovedkontor på lakseøya Lovund på Helgeland og driver i Nordland. Mowi eier 48 prosent.

15. Salmones Austral med 45.000 tonn. Er chilensk og driver kun i Chile.

Bare syv av de 15 aktørene er norske, definert fra hvor de har hovedkontor. Det er Mowi, Cermaq, Lerøy, Salmar, Grieg, Nordlaks og Nova Sea.

Gustav Witzøe ble hedret av bransjen tidligere i år da han vant Sjømatbedriftenes ærespris 2023. Prisen ble delt under festmiddagen på Hell i januar. Foto: Lena Knutli

Færre og større

I Norge sto i fjor 16 aktører for 80 prosent av produksjonen. Det er ned fra 70 aktører i 1997, ifølge Kontali-rapporten.

I Chile er tilsvarende tall 8 og 35.

Reduksjonen i antall aktører henger sammen med det som heter «strukturering» av næringa, der aktørene blir færre og mye større. Samtidig har produksjonen skutt til himmels.

Rangering av land

Norge var i fjor, som nevnt øverst i artikkelen, verdens største produsent av atlantisk laks (som vanlig), men også størst på stor ørret (over 1,2 kilo). Vanligvis er Chile størst på stor ørret.

Norge sto med knappe 1,6 millioner tonn aleine for nesten 39 prosent av verdensproduksjonen av laksefisk.

Med drøyt 1,5 millioner tonn atlantisk laks, som er den største arten av oppdrettet laksefisk, sto Norge i fjor for knappe 53 prosent av verdensproduksjonen av atlantisk.

Chile høstet i fjor 753.000 tonn atlantisk laks, noe som er nesten akkurat halvparten av Norges produksjon. Men Chile produserer i tillegg stor ørret i sjø, pluss coho. Det gjorde at Chiles samlede produksjon av laksefisk bikket 1 million tonn i fjor.

Norsk oppdrett er verdensledene, men selskapene blir færre. Her ser vi Elise Olafsen i akjson på merdkanten. Hun fullført en bachelor i havbruksdrift og ledelse ved Nord Universitet i Bodø i 2021. Foto: Privat

Norges produksjon av stor ørret nådde nesten 76.000 tonn i fjor. Det er nesten 10.000 tonn mer enn Chile.

Ingen andre nasjoner produserte mer enn 10.000 tonn ørret. Verdensproduksjonen av stor regnbueørret kom opp i nesten 300.000 tonn sammenlagt.

To land dominerer

Norge og Chile står til sammen for nesten 65 prosent av verdensproduksjonen av oppdrettet laksefisk.

Av atlantisk laks står de to land for til sammen 79 prosent av verdensproduksjonen.

Og av stor ørret står de to land for til sammen 51 prosent av verdensproduksjonen av denne kategorien.

Langt sprang

Spranget er stort fra nummer to til nummer tre på rangeringen av verdens største produsenter av laksefisk.

Skotsk lakserøkter i aksjon. Foto: Salmon Scotland

Etter Chiles 1 million tonn kommer Skottland på tredje plass med 178.000 tonn, fulgt av:

4. Canada med knappe 148.000 tonn

5. Færøyene med knappe 100.000 tonn

6. Australia med 95.000 tonn

7. USA med 48.000 tonn

8. Island med 44.000 tonn

Deretter kommer Irland og andre små produsentland, men:

Pannestørrelse

– Spesielt med denne rapporten er at vi også har tatt med liten ørret, det som kalles porsjons- eller steikepannestørrelse, «pan size», og som slaktes når den er mindre enn cirka 1,2 kilo. Men det er en laksefisk og vi tar den med for å vise størrelsen på det globale markedet for laksefisk, sier Stormer.

I oppsummering av verdensproduksjonen av laksefisk tar rapporten med knappe 680.000 tonn (WFE) liten ørret som oppdrettes i ferskvann i landanlegg, det vil si dambruk, til forskjell fra de andre artene der matfisken produseres i sjø.

Markedene skiller mellom stor og liten ørret, der skillet går ved 1,2 kilo slaktevekt.

Kontali-rapporten nevner spesielt USA, Canada og Storbritannia som står til sammen for drøyt 6 prosent av verdensproduksjonen av småørret. Men Kontali-rapporten går ikke spesielt inn på denne kategorien laksefisk.

Her er det største produsentlandet Iran, noe IntraFish har skrevet om tidligere.

I EU og Tyrkia produseres nesten 277.000 tonn småørret i ferskvann, ifølge Det europeiske forbundet av bransjeorganisasjoner innen akvakultur (Feap), der de nyeste tallene er fra 2020. Tyrkia er størst, men småørret er likevel den største oppdrettsarten i ferskvann i EU.

I likhet med stor ørret dreier liten ørret seg hovedsakelig om arten regnbueørret, men der er også noe brunørret som blir produsert, særlig i Iran og Tyrkia.

Danmark har drevet med småørret i dambruk i over 100 år, og det var derfra inspirasjonen kom fra til å begynne med oppdrett i Norge. Men i Norge bunnfryste gjerne dammene om vinteren, noe som fikk pionerene til å prøve i sjø.