Han daglig leder i eksportbedriften Ocean Supreme. Og nå er han bekymret.

– Det er lite superior laks tilgjengelig, noe som fører til høye og uoversiktlige priser i markedene, sier Stolt-Nielsen til Intrafish.

Han viser til eksportstatistikken hos Norges sjømatråd, for eksempel for siste hele uke i april, uke 17. Da ble det solgt drøyt 22.000 tonn oppdrettet atlantisk laks fra Norge. Det var 3.000 tonn mindre enn samme uke i fjor. I uke 16 ble det solgt knappe 21.000 tonn, som var rundt 4.000 tonn mindre enn i fjor.

Men Stolt-Nielsen legger til at eksporten varierer fra uke til uke. Og at mars og april må ses under ett siden påsken i år kom i mars mens den i fjor var i april.

– Du ser på statistikken at vi for tida opplever lavere slaktekvantum, sier han.

OCEAN SUPREME Er et eksportselskap med hovedkontor i Ålesund

Hovedproduktene er oppdrettet laks og ørret

Markedene er rundt 20 oversjøiske land hver uke, det vil si i Asia primært, deretter USA og Afrika

Omsetningen i 2023 var 1,9 milliarder kroner

Har 21 ansatte

Daglig leder er Botholf Stolt-Nielsen

Han er én av gründerne av selskapet og nå nest største eier med nesten 28 prosent av aksjene

Største eier med drøyt 32 prosent er Alsaker Fjordbruk

Selskapet ble startet i 2003

Bratt år

Utfordringene er lavere sjøtemperaturer enn vanlig, noe som gir dårligere tilvekst. Kald sjø gjør at fisken spiser mindre, og fôrsalget går ned. I tillegg har oppdretterne i vinter på mange lokaliteter langs kysten opplevd problemer med maneter som har gitt skader på fisken. Kombinert med lave sjøtemperaturer har dette ført til vintersår og nedklassing av mye fisk.

– Nå når temperaturene igjen stiger, vil mye av disse skadene leges, og andelen nedklassing vil nok bli redusert framover, sier han.

Nedklassing til produksjonsfisk medfører at laksen ifølge regelverket må feilrettes i Norge før den kan eksporteres (se faktaboks).

Dette har ført til en betydelig økning i eksporten av laksefilet fra Norge.

Svekket konkurransekraft

– Lavt slaktekvantum og unormalt høyt innslag av produksjonsfisk har medført at det har vært blitt mindre superior laks tilgjengelig for oss eksportører. Konkurransen blir større og kiloprisene går opp, sier Stolt-Nielsen til IntraFish.

Ocean Supreme selger mye fisk til oversjøiske markeder.

– Men nå kjøper kundene våre mindre enn ellers. Prisene har fått dem til å se til konkurrentene våre i Chile, Canada, Skottland, Færøyene eller Tasmania. Når lakseprisen er blitt så høy som i vinter, ser vi at laksen til dels erstattes av andre typer sjømat. Så både mitt selskap og Norge mister markedsandeler for laks, pluss at laks må vike for konkurrerende arter, sier han og legger til at eksportselskapet hans rett og slett ikke klarer å betjene markedene like godt som tidligere år.

– Hvilke arter er det som erstatter norsk laks?

– Der er et stort spekter, for eksempel tunfisk, reker, skalldyr og yellowtail. Eller andre proteiner som for eksempel kylling og kjøtt fra andre landdyr.

Sterk konkurrent til norsk laks: Yellowtail kingfish - mye brukt til sushi. Foto: Anders Furuset (arkiv)

Forstyrrende forskjeller

Et problem er også store prisforskjeller mellom markedene.

Stolt-Nielsen bruker uke 17 som eksempel. Da var snittprisen knappe 120 kroner for kiloet, men til Polen var den knappe 103 kroner, til Danmark knappe 107, til Kina 125, til Sør-Korea nesten 132 og så videre.

Norsk fersk laksefilet til EU lå på 144 kroner kiloet, til Sveits på 193 kroner, og global snittpris på 155.

– Uvanlig høyt innslag av produksjonslaks i vinter har medført at prisen på denne fisken i Norge er blitt lav i forhold til de høye superior-prisene. Dette gjør at markedet ute kan kjøpe feilrettede produkter fra Norge til svært konkurransedyktige priser, ofte vesentlig lavere enn om de sjøl skulle foredlet hel laks. Resultatet er, som statistikken viser, en vesentlig økning i eksporten av laksefilet, sier han.

Markedet er blitt veldig urolig og merkelig, ifølge Stolt-Nielsen.

– Det er nesten umulig å finne rett pris i Europa. Og oversjøisk er som sagt norsk superior laks blitt dyr, sier han.

For stor risiko

Stolt-Nielsen vil også trekke fram normprisene som skal innføres fra 1. juli, nesten to år etter at grunnrenteskatten ble varslet.

Administrerende direktør Botholf Stolt-Nielsen i Ocean Supreme. Foto: 0, Bent-Are Jensen

– Usikkerheten har gjort det vanskelig å inngå kontrakter. Restaurant- og butikkjeder vil ha fastpris. Tidligere har vi sikret oss gjennom laksebørsen Fish Pool. Men der er omsetningen gått ned på grunn av all usikkerheten rundt normprisen. Så lenge vi ikke kan avdekke prisrisikoen på Fishpool, har risikoen ved å tilby kontrakter til våre kunder blitt for stor for oss, sier han.

Han påpeker at hele laksemarkedet derfor er blitt mer kortsiktig, og med betydelige prisvariasjoner.

– Dette betyr mer risiko for restaurant- og butikk-kjeder som er opptatt av forutsigbarhet, sier han.

Stolt-Nielsen konstaterer samtidig at enkelte av kundene hans heller inngår kontrakter med for eksempel chilenerne som tilbyr mer forutsigbare priser.

Hva er produksjonsfisk? Norsk oppdrettslaks graderes av bransjen selv, etter en felles bransjestandard (NBS 10-01) fra 1999.

Klassene er superior, ordinær og produksjon. Det aller meste av fisken, typisk over 90 prosent, er superior. Andelen kan variere noe fra årstid til årstid, og landsdel til landsdel.

Det er objektive krav til fisk i hver klasse, som blant annet går på farge, flekker, sår, fasthet, skader, blødninger og form.

Beskrivelsen av superior er «et førsteklasses produkt med egenskaper som gjør det velegnet til alle formål. Produktet er uten betydelige feil, skader eller mangler og har et positivt helhetsinntrykk».

Den dårligste fisken, produksjon, kan ikke eksporteres ut av Norge før den er feilrettet. Typiske tegn for denne kan være kjønnsmodning, sår, misdannelser eller «grove behandlingsfeil».

Det er ingen offisiell eller uavhengig tredjepart som bedømmer fisken (foruten i spesielle tilfeller hvor Mattilsynet kan stoppe eksport av produksjonsfisk). Kilder: NBS 10–01 samt ulike industriaktører.

