Oppdrettaren IntraFish ringer fredag litt over klokka eitt, for å spørje om han kan seie noko om lakseprisane, seier at dei enno ikkje har gjort noko – og at dei ikkje kjem til å gjere noko før om halvannan til to timar.

Den første eksportøren vi får kontakt med, noko før halv to, seier ho framleis har lite informasjon, men skriv i ein tekstmelding:

– 1–4 oppover og 5+ ned er vel ein snakkis. Kor mykje er uvisst enno, men det verkar å flyte over på 6+.