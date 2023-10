Chiles president Gabriel Boric har vært på statsbesøk i Kina. Tirsdag 17. oktober åpnet han en årlig eksportutstilling, kalt Chile Week Beijing.

I år var også Kinas store mann, president Xi Jinping, til stede.

De var begge tilskuere til at de to land undertegnet 13 avtaler om tettere samarbeid, investeringer og økt handel, blant annet tre intensjonsavtaler (MoU) som åpner for ny og økt eksport til Kina av chilensk sjømat, det vil si skalldyr, samt økt eksport av oppdrettet regnbueørret, og nå også av fersk oppdrettet coho-laks.