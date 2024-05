Innlegg Skrevet av administrerende direktør i Salmontrace, Dag Haugse.

Å kunne spore rømt oppdrettslaks tilbake til opprinnelig lokasjon er ønskelig både for myndigheter og oppdrettere. For forbrukerne er det betryggende å vite at maten de spiser faktisk er det den utgir seg for å være. Nå kan norskutviklet teknologi løse noen av oppdrettsnæringens største problemer.

Dag Haugse, Salmontrace. Foto: Privat

Oppdrettsnæringen i Norge er en stor suksess, og skaper arbeidsplasser og store verdier både nasjonalt og lokalt. Samtidig har næringen fortsatt noen grunnleggende utfordringer som det bør jobbes systematisk med å løse. To av disse er rømming og misbruk av merkevaren norsk laks.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det ingen som vet hvor mange fisk som rømmer fra merdene hvert år, men det er liten tvil om at det er et stort antall. Det bidrar til at mange frykter at oppdrettslaks kan blande seg med villaksen og gjøre ubotelig skade på biologien i norske lakseelver.

36 prosent av sjømaten er feilaktig merket

Mindre kjent er det at kanskje så mye som 36 prosent av global sjømat er feilaktig merket. Dette rammer norsk laks fordi det har en stor økonomisk verdi for uredelige aktører over hele verden å påstå at laksen er norsk. Norge har, med gode resultater, investert betydelige beløp i ulike markeder for å gi norsk laks posisjonen som ledende i verden.

Det disse to utfordringene har til felles er at presis sporing av laksen så langt ikke har vært mulig. Ingen kan i dag fange en rømt oppdrettslaks og si med sikkerhet nøyaktig hvilken merde den har rømt fra. Ingen kan heller stå på et fiskemarked i Japan og bekrefte at en laks er norsk. Det samme gjelder for oppdrettstorsk, en stadig voksende næring i Norge.

Snart er denne problematikken historie. SalmoTrace kan, etter mange års forskning og utvikling, lansere en løsning som gjør det mulig å spore oppdrettsfisken gjennom hele verdikjeden, fra smolt til servering. Dette gjøres ved hjelp av unike DNA-signaturer. Det er en metode som ikke påvirker fisken, hverken når det gjelder helse, livskraft eller kvalitet. Det er dermed en metode som både er presis og bærekraftig. I tillegg er den kostnadseffektiv.

Injiseres samtidig med vaksinering

Når unike DNA-signaturer injiseres i hver enkelt fisk, kan hver eneste oppdrettsfisk spores tilbake til korrekt opprinnelse. DNAet som tilføres endrer hverken fisken eller dens produktkvalitet. Injeksjonen foretas normalt samtidig med vanlig vaksinering, og legger da kun til en DNA-markør som kan skille fisken helt ned til individnivå. Det injiserte DNAet påvises deretter gjennom en rask analyse, som kan gjøres når som helst i verdikjeden.

Denne teknologien har vært brukt til å DNA-merke pengesedler, mote- og farmasiprodukter og andre merkevarer. Hensikten er å kunne skille et legitimt produkt fra en vare som er forfalsket eller distribueres ulovlig. Teknologien også vært benyttet i petroleumsindustrien, både innen oljeproduksjon og i forbindelse med distribusjon av raffinerte petroleumsprodukter.

Norsk oppdrettsnæring har tidligere blitt beskyldt for å være konservativ, og for å vente i det lengste med å ta tak i viktige utfordringer. Særlig utfordringer som kan ramme den kortsiktige lønnsomheten. Vår dialog med næringen tyder på at det er i ferd med å endre seg, og at viljen til å ta i bruk ny teknologi er betydelig.

Norsk oppdrettsnæring er en viktig del av løsningen for verdens økende behov for bærekraftig protein. Fremover kan vi også kunne dokumentere at den er norsk og hvilken fjord den er oppvokst i. Det vil gjøre norsk laks enda mer attraktiv.