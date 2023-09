– Men beklager, vi har oppdaget at det er rundt 100 millioner kroner for høyt. Likevel er det ny rekord for en enkeltmåned, sier Aandahl.

Sjømateksporten Norge eksporterte sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Dette er de tre største markedene for norsk sjømateksport i august målt i verdi: Polen, USA og Danmark.

Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i august. Dette er 1 færre enn samme måned i fjor.