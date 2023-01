Senioranalytiker og en av bankens fremste eksperter på sjømat, Gorjan Nikolik, minner om at alle store norske aktører har utsatt nesten alle store investeringer på grunn av dette. Nederlandske Rabobank er én av verdens største finansinstitusjoner på landbruk og fiskeoppdrett. Stramt utbud Til IntraFish sier han at den globale produksjonen av oppdrettslaks igjen vil begynne å vokse i første halvdel av 2023 med inntil 2 prosent, noe som er høyere enn fjorårets vekstnivå, men at utbudet fortsatt vil være stramt.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.