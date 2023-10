Russlands nest største oppdrettslakseprodusent, Russian Salmon, har åpnet et nytt prosessanlegg til 1,1 milliarder rubler tilsvarende 119 millioner kroner i Murmansk.

Det nye anlegget ligger ved Barentshavet i landsbyen Liinakhamari i Murmansk, og har en produksjonskapasitet på 165 tonn kjølt fisk per dag.

– Neste steg er byggingen av et smoltanlegg, som vil forsyne våre atlantiske lakse- og ørretanlegg med vårt eget materiale, sier daglig leder for Russian Salmon, Pavel Tikhonov, til IntraFish.

– For tiden jobber vi med designprosjektet for smoltanlegget, som er planlagt å bli bygget i løpet av de neste to til tre årene, legger han til.