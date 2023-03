ORDET BETYR Det spanske ordet «ventisquero» betyr isbre

I Sør-Amerika fins mange fjelltopper med dette ordet i navnet

Det var i 2010 at Schörghuber kjøpte det chilenske lakseoppdrettsselskapet Ventisqueros.

Tyskerne engasjerte i slutten av februar den nederlandske finansinstitusjonen Rabobank som rådgiver for å starte en salgsprosess av selskapet, noe IntraFishs engelskspråklige nettsted kunne meddele for to uker siden, basert på kilder tett på prosessen.

Salget blir altså ikke noe av likevel.

I en uttalelse melder Schörghuber nå at de ønsket å teste forholdene for å finne ut om verdifastsettelsen svarte til forventningene, men det har vist seg at tidspunktet ikke er det rette, når man tar i betraktning situasjonen for global økonomi.