Bransjeorganisasjonen Danish Seafood Association forsøker på nytt å få Europakommisjonen til å gripe inn mot Norge.

– Sjømat Norge tar til etterretning at representanter for dansk lakseforedlingsindustri nok en gang tar opp spørsmålet om adgang til å importere såkalt produksjonsfisk fra Norge, skriver viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge i en e-post til Intrafish.

Sjømat Norge registrerer at det argumenteres med at forbudet medfører en konkurranseulempe for dansk industri, som hevder å ikke få tilgang på råstoff som er billigere enn ordinær og superior kvalitet.