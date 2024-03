– Men det er ikke ny rekord for en enkeltmåned. Den rekorden ble satt i oktober i fjor med 17,6 milliarder kroner, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til IntraFish.

Sjømatrådet slipper februar-statistikken nå på morgenen i dag, tirsdag.

– Sjøl om laks øker med 5 prosent i februar, noe som er mer enn gjennomsnittsveksten på 3 prosent, er det flere arter som øker. Økt eksport av klippfisk løfter eksportverdien for torsk med totalt 18 prosent, mens ørreten øker med 40 prosent, sier Aandahl.

Februar-rekorden er en økning på 344 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Foto: Sverre-Leander Sundset

Sist gang det var nedgang i eksportverdien for norsk sjømat generelt var i februar 2021. I hver av de påfølgende 36 månedene har den norske sjømateksporten hatt verdivekst.

I februar var Europa som vanlig det viktigste markedet for norsk sjømat. Hit gikk 67 prosent av eksporten, målt i verdi.

Asia tok 22 prosent, og USA 8 prosent.

Det ble eksportert sjømat til totalt 116 land. Det er fem flere enn samme måned i fjor

Danmark hadde størst verdivekst med en økning på 187 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Danmark endte på 29.206 tonn for alle arter sammenlagt, noe som er 2 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Laks nr. 1

Som vanlig er oppdrettet atlantisk laks den suverene ener; denne gang med 9,1 milliarder kroner.

Laksen aleine sto for 68 prosent av norsk sjømateksport i februar. Det er 1 prosent opp på samme måned i fjor.

Torsk nr. 2

Norges første eksportvare, historisk sett, er torsk. Tradisjonen går mer enn tusen år tilbake i tid.

I februar eksporterte vi torsk for 1,23 milliarder kroner. Det utgjør 1,23 prosent av total sjømateksport.

Lofotsesongen er i gang. Lofotfisket er verdens største torskefiskerier. Produktvariasjonen er stor: Fersk, fryst, saltet, tørket, saltet og tørket (klippfisk) og skrei.

En liten del av norsk torskeeksport er oppdrettet torsk.

Eksportvolumet av oppdrettstorsk endte på 1.117 tonn, med en eksportverdi på 59 millioner kroner. Det er en økning på 22 prosent i volum, og 33 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor.

Torsk i oppdrettsanlegg. Foto: Codcluster

– Oppdrettstorsk sto for 12 prosent av eksporten av fersk torsk i februar. Mens transittlandet Danmark var det største markeder for fersk villtorsk i forrige måned, var det et annet transittland, Nederland, som var største marked for oppdrettstorsken, melder Sjømatrådet i en pressemelding.

Makrell nr. 3

I februar kom makrell på tredje plass med 3,6 prosent av total sjømateksport, eller 479 millioner kroner.

I januar og februar ble det landet 35.000 tonn makrell, sammenlignet med 48.000 tonn i samme periode i 2023. Dette påvirker eksporten som faller i volum mens prisene øker.

Eksportprisen for makrell under 600 gram var i snitt for februar på kroner 22,35.

– Det er det høgeste som er registrert, sier Aandahl.

I dollar var snittprisen 2,12, noe som er det høgeste siden mai 2012.

Ørret nr. 4

Oppdrettet stor regnbueørret (over 1,1 kilo) sto for 3,4 prosent av Norges samlede sjømateksport i februar.

Verdien var 454 millioner kroner.

Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i februar.

Sild nr. 5

I februar utgjorde sild 3 prosent av den samlede sjømateksporten, eller 303 millioner kroner.

I februar som i januar er landingene fra sildefiskeriet betydelig lavere enn i fjor. Så langt er det landet 100.000 tonn mot 160.000 tonn i fjor, ifølge pressemeldingen.

Prisnivået i førstehåndsomsetningen ligger betydelig over samme periode i fjor med en snittpris til konsum på NVG-sild på kroner 10,58 mot 7,78 per kilo, og Nordsjøsilda med kroner 8,74 mot 4,33.

