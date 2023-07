. Administrerende direktør i Sjømatrådet, Christian Chramer (i midten) besøkte Gratanglaks i juli. Der snakket han om at han ønsker at flere markerer fiskekassene med Seafood from Norway. Det ble løst på en halvtime. Flankert av Hanne Lundberg fra Gratanglaks og fabrikksjef Alexander Johnsen på Astafjord slakteri. Foto: Privat