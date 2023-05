Norsk laks i sør-afrikansk supermarked, hos supermarkedkjeden Pick n’save midt i Cape Town. 100 rand tilsvarer ca. 58 norske kroner. Den ansatte sier at de selger laksen for det meste i ferdige porsjonsstykker, det vil si at et porsjonsstykke er dyrere enn en hel fisk. Foto: Ann Eileen Nygård