– Flere nasjoner fikk seg også en støkk under koronapandemien, da flere land innså at de ikke var selvforsynt på matprodukter og har derfor satt seg et mål om å produsere mer mat og sjømat, om mulig. Her har norsk akvakulturteknologi en stor mulighet til å bidra, sier Trine Danielsen, klyngeleder i Stiim Aqua Cluster.

Foto: Bent-Are Jensen (Arkiv)