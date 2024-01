Det var ved Vikholmen utenfor Nesna, at den 15 meter lange arbeidsbåten fra Norcod havarerte og havnet under vann. Båten lå like ved merdkanten da det skjedde.

– Så vidt jeg kjenner til var det ingen personskader i forbindelse med dette, sier Per Skottnes, Innsatsleder Brann ved IUA Rana, til Intrafish.

Han er ikke kjent med hvorfor båten havnet under vann.

– Vi ble bedt om bistand og er der med folk nå, sier brannsjef i Rana, Frode Thomassen, til Intrafish fredag ettermiddag.

Et mannskap på til sammen fire personer bistår nå i å begrense søl fra fartøyet.

Båten fra Norcod ligger så godt som helt under vann. Foto: Petter Einar Fiksdal/Nesna Brann

Et lite utslipp

– Første tiltak nå er å få ringet inn båten med absorberende lenser, opplyser innsatsleder Skottnes.

– Hva er det det dreier seg om av utslipp?

– Det gjelder hydraulikkolje. Havaristen hadde 50–70 liter hydraulikkolje om bord, altså en liten mengde. I tillegg er det 1000 liter diesel i drivstofftanken, men ingen lekkasje fra den, sier Skottnes.

Brannvesenet vil bistå med hjelp og lenser så lenge det er behov, men utslippet et som nevnt lite.

Kystverket er orientert om saken.

Dette sier Norcod

Administrerende direktør i Norcod, Christian Rieber, opplyser til Intrafish at ingen ble skadet da båten sank.

– Båten tok inn vann ved styrbord maskinrom av en ukjent årsak, melder han i en epost til Intrafish.

Han forteller at de har hatt en servicebåt stand by hele tiden og at det er lagt oljevern rundt båten i tilfelle det skulle være noe oljesøl.

Lenser lagt ut rundt båten i tilfelle oljesøl. Foto: Privat

– Båten blir nok hevet i løpet av kvelden.

Til Helgelands Blad forteller produksjonsdirektør Tsjipke Deuzeman i Norcod at det var tre ansatte om bord i båten. De sendte ut mayday-signal før de selv kom seg ut og over på ringen til merden båten lå ved.

– Vi er veldig glad for hjelpen, og de ansatte håndterte hendelsen på riktig måte, sier Deuzeman til avisen.