Sjarkfisker Mia Karine Johansen (33) fisker sammen med samboeren i Varangerfjorden. De merker godt økningen av pukkellaks.

– Det er mer pukkellaks i år. Vi har tre laksebruk og i et av områdene får vi vanvittig mye pukkellaks, forteller hun.

Spør etter pukkellaks

Pukkellaksen selger de for 50 kroner stykket. Til sammenligning selger de atlanterhavslaks under 3 kilo for 200 kroner kiloet, og 250 kroner kiloet for den over tre kilo.

Salget skjer til privatpersoner fra båten.

– Vi blir kvitt alt.