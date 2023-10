Den islandske regjeringen har presentert et utkast til et nytt juridisk rammeverk for landets voksende havbruksnæring, inkludert et forslag om at hver fjord begrenses til ett enkelt selskap.

Tilnpassingen foreslås med tanke på å lettere å kunne undersøke rømming, og begrense spredning av sykdom. For tiden opererer flere lakseoppdrettere – inkludert Salmar-eide Arnarlax og Mowi-eide Arctic Fish – i Vestfjordene.

Icelandic Salmon Islands største lakseoppdretter, tidligere kjent som Arnarlax

Driver lakseoppdrett nordvest på Island, i Vestfjordene

Kontrollerer hele verdikjeden

Salmar er hovedeier med 51 prosent av aksjene

«Dersom mer enn ett selskap har virksomhet i samme område, slik tilfeller er i dag i Vestfjordene, krever dette et tett samarbeid mellom partene … og slikt samarbeid mellom konkurrenter innebærer iboende risiko», heter det i rammeutkastet.