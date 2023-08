– For Nova Sea har det vært viktig å være med på dette prosjektet, og vi er stolte over at de nye resirkulerte merdene skal prøves ut hos oss, samtidig som de kommer fra våre egne brukte merder. At de brukte merdene vi leverer ikke lenger skal gå til forbrenning, men brukes til nye merder er ikke mindre enn fantastisk. Dette er rett og slett en merkedag for oss alle, uttaler teknisk ansvarlig sjø, Odd Stensland, i Nova Sea Havbruk i en pressemelding i forbindelse med sjøsettingen.

Teknisk ansvarlig sjø, Odd Stensland, i Nova Sea Havbruk. Foto: Nova Sea

Ringen er sluttet

Det er Akva Group som har utviklet merden som er 100 prosent basert på resirkulert plast – faktisk fra utrangerte merder fra Nova Sea selv som nå skal teste den ut på lokaliteten Varpet i Nordland.

I pressemeldingen blir det trukket fram at det er snart 50 år siden den første plastmerden i verden ble produsert i Mo i Rana, Nordland (1974) – på bestilling fra oppdrettere på Lovund, hvor Nova Sea som kjent holder til.

– Ringen er på en måte sluttet. Vi er stolte av både historien og ikke minst det vi nå har klart å få til, uttalerdaglig leder i Akva Group Mo i Rana, Freddy Bakken Braseth, i meldingen.

Daglig leder i Akva Group Mo i Rana, Freddy Bakken Braseth. Foto: Akva Group

– Vi bruker 7-8.000 tonn råmateriale i året og vi ønsker å ta i bruk mest mulig resirkulert plast. Det fine med utrangerte merder er at plastkvaliteten fortsatt er høy og plasten egner seg godt til resirkulering. Nova Sea har vært en viktig samarbeidspartner for oss i mange år og det at vi kan hente den resirkulerte plasten fra deres egne merder og sette den nye merden ut hos dem er jo litt artig, legger han til.

Fra oppkapping av utrangert merd hos Nova Sea. Nå har den fått «nytt liv». Foto: Akva Group

Fikk prosjektstøtte

Nå er altså den første merden i verden basert 100 prosent på resirkulert plast godkjent og sertifisert – og nettopp sjøsatt.

Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond og Skattefunn.

– Akva Group og Nova Sea går foran og gjør noe vi trenger at langt flere bedrifter gjør – nemlig at de skaper et lukket kretsløp for plasten de bruker. Plasten fra oppdrettsmerdene vil både være gjenvinnbare og stamme fra resirkulert plast, og dette håper vi mange lar seg inspirere av, uttaler daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind, i meldingen.