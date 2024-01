I september meldte Arctic Fish selv i en børsmelding at de var under etterforskning av det islandske Mattilsynet, Mast, etter en rømmingshendelse i august.

Politiet ble også koblet på, men har nå meldt ifra til Arctic Fish at de har stanset etterforskningen.

– Politiet i Vestfjordur har informert oss om at etterforskningen etter en rømming fra vår merd i Patreksfjordur er blitt stoppet, sa Arctic Fish i en uttalelse i slutten av desember, ifølge Intrafish.com. Begrunnelsen skal være at det ikke er noe grunnlag for å fortsette etterforskningen.