Han er tidligere kommunikasjonsdirektør i verdens største lakseprodusent Marine Harvest, nå Mowi. Nå jobber han som frittstående konsulent med eget firma, iR-Partner, hvor han bistår Stiftelsen Anadrom med kommunikasjon.

Bakgrunnen for prosjektet i Nordland er at Miljødirektoratet i 2021 stengte 804 av 1.275 anadrome vassdrag i Norge for fiske i fem år.

I Nordland ble så mange som 140 av 270 vassdrag stengt.

ANADROM Er et begrep som benyttes om ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk og tilbake til ferskvann igjen for å gyte

I Norge har vi en rekke slike arter, for eksempel laks, (sjø) ørret, (sjø) røye, stingsild og havniøye

Saltvannsfisk som gyter i havet og bruker ferskvann til oppvekstområde, kalles katadrome, for eksempel ål Kilde: SNL

Redningsaksjon

Derfor etablerte Stiftelsen Anadrom en «redningsaksjon» for stengte anadrome vassdrag, omtalt som Prosjekt Nordland 2026 (N-2026).