Oppdretter Aino Olaisen forsøker å finne det som tross alt er positivt i dagens skatteproposisjon. – Er du deprimert i dag?

– Nei, her var ikke mye nytt fra det forslaget som på dagen ble lagt fram for seks måneder siden. Da var jeg mer deprimert. Men jeg kjenner på at vi ikke er lyttet til. Det er ikke store endringer i forslaget fra september, men jeg må studere det nøyere, sier Olaisen til IntraFish. Hun er styreleder i det familiekontrollerte konsernet Nova Sea som driver lakseproduksjon på Helgeland.

