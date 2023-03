– Dommen blir anket videre, og er såleis ikke rettskraftig, skriver administrerende direktør i Alsaker Fjordbruk, Gerhard Alsaker i en sms til Intrafish. Selskapet er også dømt til å dekke statens saksomkostninger på 75.200 kroner. Saken gjelder et avslag på en driftsplan fra Mattilsynet hvor flytting av fisk var en del av planen. Dette gjaldt anleggene Nappholmane, Ulvøyo og Flatholmen i Bømlo kommune i Vestland. Det endelige avslaget ble gitt i april i fjor. Norsjø Fjordbruk, som er et heleid datterselskap av Alsaker Fjordbruk valgte da å saksøke staten.

