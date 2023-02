Det viser selskapet kvartalsrapport som ble lagt frem tirsdag.

– Samlet sett er vi fornøyde med resultatene fra Færøyene i dette kvartalet. Laksemarkedet har vært sterkt på grunn av lavt globalt tilbud og den biologiske ytelsen på Færøyene har vært sterk med et laveste nivåer noensinne på lakselus og historisk lav dødelighet. Vår smoltproduksjon i Færøyene får ny produksjonskapasitet med settefiskutvidelsene i Norðtoftir og Glyvradal, sier administrerende direktør i Bakkafrost, Regin Jacobsen, i en melding.

Ifølge estimater fra Infront var det ventet at selskapet ville rapportere et operasjonelt driftsresultat på 388 millioner danske kroner for fjerde kvartal, mot 120 millioner i samme kvartal året før.

Bakkafrost Helintegrert lakseselskap med produksjon på Færøyene og i Skottland

Hovedkontoret ligger på Færøyene

Har nær 2.000 ansatte, hvorav over halvparten er på Færøyene

I 2021 slaktet det rundt 67.000 tonn laks på Færøyene og rundt 30.000 tonn i Skottland

Eier selskapet Havsbrun som produserer fiskemel, fiskeolje og fiskefôr

Er børsnotert i Oslo. Største eier er konsernsjef Regin Jacobsen og hans familie Kilde: Selskapets årsrapport for 2021

Driftsinntektene var 1,9 milliarder danske kroner, mot 1,4 milliarder tilsvarende kvartal i 2021.

Resultat før skatt ble – 141 millioner danske kroner i kvartalet.

Styret foreslår et utbytte på 10 danske kroner per aksje.

Bakkafrost driver lakseproduksjon på Færøyene og i Skottland. Selskapet er børsnotert i Oslo, hvor det mandag ettermiddag ble priset til rundt 36 milliarder kroner.

Slaktet 24.400 tonn

Selskapets slaktevolum for fjerde kvartal ble kjent i starten av januar.

Slaktevolumet var på 19.300 tonn på Færøyene og 5.100 tonn i Skottland.

Fôrsalget var 32.600 tonn i kvartalet, mens Havsbrún anskaffet 46.100 tonn råvarer i kvartalet.

Slaktevolumet er oppgitt i head on gutted (HOG)-ekvivalenter, som er sløyd fisk med hode.

– Den biologiske ytelsen i Skottland er fortsatt mer utfordrende enn på Færøyene, men vi er nå mye bedre rustet til å takle utfordringene og redusere biologisk risiko i Skottland, eksempelvis med den nye brønnbåten i Skottland. I andre halvdel av fjerde kvartal reduserte dødeligheten i Skottland betydelig, og vi bestemte oss for å redusere slaktingen for å la fisken vokse og få vekt og verdi. Som et resultat har vi høstet større fisk enn noen gang før i januar 2023, skriver selskapet i sin oppdatering tirsdag morgen.

Om utsiktene for 2023 sier Bakkafrost følgende:

– Den sterke biologiske ytelsen i den færøyske oppdrettsvirksomheten sett i tidligere kvartaler har fortsatt dette kvartalet. Nivåene av lakselus har vært opprettholdt på rekordlave nivå dette kvartalet, og den lave dødeligheten har fortsatte dette kvartalet. Selskapets nye brønnbåt «Bakkafossur», ankom Færøyene i begynnelsen av januar og vil spille en viktig rolle i styrking av Bakkafrosts evner til å opprettholde lav biologisk risiko på Færøyene. Fartøyet er også designet for å støtte fremtidig offshore oppdrett på Færøyene, skriver selskapet i sin oppdatering.