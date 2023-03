Politiet ber om 12 ukers varetektsfengsling for bedragerisiktede Daniel Andersen. Begjæring om varetektsfengslingen er begrunnet med unndragelsesfare da politiet mener han har en tilknytning til Russland. – Dersom han reiser dit vil det vanskeliggjøre etterforskningen og eventuell irretteføringen da Norge ikke har utleveringsavtale med Russland. Det er faren for at han kan reise som er vårt argument, ikke konkret mistanke om at han planlegger dette, skriver statsadvokat i Nordland, Cecilie Øiesvold i en epost til Intrafish etter fengslingsmøtet. – Dette er vi uenig i, sier siktedes forsvarer.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.