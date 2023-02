De overordnede tallene var i stor grad kjent fra før, men onsdag bekreftet Mowi at konsernet for første gang tjente over en milliard euro på driften i løpet av ett år. Det var ikke bare i oppdrettsvirksomheten selskapet tjente gode penger. Både foredlingsvirksomheten (consumer products) og fôrdivisjonen hadde rekordresultater. I disse divisjonene ble avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) henholdsvis 16,5 prosent og 13,1 prosent. – Vi takker våre ansatte for det gode resultatet, sa Vindheim om foredlingsvirksomheten. – Vi takker de ansatte for det flotte resultatet i en periode hvor innkjøp av råvarer har vært utfordrende, sa han om fôrvirksomheten.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.