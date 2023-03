Det kanadiske sjømatkonsernet Cooke har inngått avtale om å kjøpe Slade Gorton, som er én av de største amerikanske distributører, importører og produsenter av fersk og frossen sjømat. Oppkjøpet gir Cooke tilgang til Slade Gortons produksjon av mer enn 800 sjømatprodukter, samt et selskap med langvarige partnerskap med hundrevis av ledende nordamerikanske foodservice- og detaljist-kunder. Femte generasjon Slade Gorton skal fortsatt ledes av administrerende direktør Kim Gorton og hennes bror Mike Gorton Jr., som er selskapets konserndirektør for forretningsutvikling. Kim Gorton er både styreleder og konsernsjef i familieselskapet Slade Gorton.

