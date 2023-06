Børskommentar Skrevet av børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv, hvor denne kommentaren først ble publisert.

Med fare for å lyde provinsiell så er det veldig spennende med dagens melding om at et infrastrukturfond styrt av investeringsgiganten Goldman Sachs har inngått avtale om å kjøpe 72 prosent av lakserederiet Frøy fra Salmar. Goldman Sachs betaler 76,5 kroner per aksje.

Frøy driver en flåte av brønnbåter og servicebåter som brukes til ulike arbeidsoperasjoner.

Thor Chr. Jensen Foto: Fartein Rudjord

Transaksjonen priser Frøy til 6,6 milliarder kroner og det vil nå komme et pliktig oppkjøpstilbud på de gjenværende aksjene.