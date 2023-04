– Gustav Witzøe er hjertelig velkommen neste år også, smiler Morits Halkjelsvik. Han er drømmegjesten, men måtte dessverre melde avbud. – Akkurat denne første gangen nå hadde det vært gøy og hatt Trygve Slagsvold Vedum som gjest, skyter Ida Natvik Rong inn. – En god nummer to hadde kanskje vært Ola Borten Moe, siden vi tross alt er på Gløshaugen og NTNU, fortsetter Halkjelvik. Første studentkull Vi står i korridorene på realfagsbygget til NTNU. Lokalt kjent som Gløshaugen campus. Til sommeren uteksamineres tidenes første kull innen havbruksingeniør fra NTNU.

