Ved første øyekast på gården på Ljones i Hardanger er det lite som tilsier at man innenfor disse veggene jobber med å få et toppmoderne RAS-anlegg datadrevet og høyteknologisk. Inne i låven hvor det for mange år siden var gårdsdrift, finner vi nå et kontrollrom som følger opp hele Biofish sin smoltproduksjon.

– Vi samler inn tre millioner datapunkt i døgnet, forteller Kjartan Nesse og peker på en, for det utrente øyet, en liten svart boks, også kjent som en edge-datamaskin.