Fredag kom årsrapporten for 2022 for Frøy. Der forteller selskapet om et år med både utfordringer og vekst for Frøy.

– Krigen i Europa, som førte til en global energikrise, generell inflasjon og høyere renter har hatt en påvirkning på vår virksomhet. Til tross for dette har Frøy levert et godt resultat gjennom året, skriver administrerende direktør Tonje Foss i årsrapporten.

Dette tjente de

Som en del av årsrapporten forteller selskapet også om lønn til noen av toppene i selskapet.

Administrerende direktør Tonje Foss fikk mest i lønn med totalt 2,531 millioner kroner.

Anders Gåsø, sjef for service og sjøtransport i selskapet tjente 2,130 millioner kroner. Der 1,7 millioner var i fast lønn.

Sondre Vevstad kom inn som finansdirektør 1. juli. Ifølge årsrapporten tjente han 1,6 millioner kroner.

Oddleif Wigdahl, sjef for brønnbåt i Frøy, tjente 1,344 millioner kroner.

Vekstår

Foss skriver videre i årsrapporten at 2022 var et år der Frøy vokste.

Frøy Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen

Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter

Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

– Vi bestilte en 4500 kubikkmeter brønnbåt med levering i 2024. Vi signerte flere langvarige avtaler i service segmentet og tok imot flere nye fartøy, inkludert «Frøy Challenger», skriver Foss.

Hun skriver videre at de signerte flere rammeavtaler med små og mellomstore kunder langs norskekysten.

– Og gjennomførte oppkjøpet av Marinus Aquaservice AS - og økte Frøys geografiske fotfeste på Sør-Vestlandet.