I 2019 hadde Norcod tre ansatte. Årsrapporten til torskeoppdretteren viser at de ved utgangen av 2022 hadde økt til 32 permanent ansatte, inkludert fire lærlinger. I tillegg til seks midlertidige ansatte.

– Jeg er utrolig stolt av det vi fikk til i 2022. Dedikasjon og hardt arbeid av teamet vårt har skutt oss framover, skriver administrerende direktør Christian Rieber i årsrapporten.

Dette tjente toppene

Årsrapporten viser også hvor mye selskapet betaler ledelsen. Der er det administrerende direktør Christian Rieber som tjener best med litt over tre millioner kroner, mens de to andre i konsernledelsen fikk utbetalt rundt 1,5 millioner kroner i 2022.