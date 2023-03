Høyre-ledelsen, med Erna Solberg i spissen, hadde pressekonferanse tirsdag i forkant av landsmøtet til Høyre kommende helg. Der gikk hun mot regjeringens grunnrenteskatt. Det melder NRK.

– Vi mener den modellen regjeringen har hatt på høring, er ubrukbar, sa Solberg.

Grunnrenteskatt på havbruk ble som kjent innført fra 1. januar i år. Fire dager før høringsfristen gikk ut. Proposisjonen til Stortinget er ventet nå i løpet av mars. Der er regjeringspartiene avhengig av å få med andre for å få flertall for forslaget. Solbergs uttalelser på pressemøtet tyder ikke på at de vil støtte dagens forslag slik det ligger.

– Basert på det de hadde på høring, er det ingen grunn til at Høyre skal gå inn for det. Det var et dårlig forslag, det skaper bare mer jobb for advokater og konsulenter og alle de som skal bryte opp og dele, sier Solberg til NRK.